مستشفيات فنزويلا تفتقر إلى 88% من الأدوية

الشارقة 24 – أ ف ب:

أظهرت إحصائية لدراسة نُشرت، أمس الإثنين، قامت بها منظمة غير حكومية بمشاركة البرلمان الفنزويلي، الذي تهيمن عليه المعارضة أن مستشفيات فنزويلا تعاني من شحّ في الأدوية، والتجهيزات الطبّية، إذ وصلت النسبة إلى 88% من الأدوية و79% من المعدات الجراحية.

وقال النائب خوسيه أوليفاريس، وهو أيضاً طبيب، خلال مؤتمر صحافي، عَرض خلاله نتائج "التحقيق الوطني حول المستشفيات" إن "الفنزويليين يذهبون إلى المستشفى، وعليهم أن يشتروا كل شيء، هناك شح بنسبة 84% في القسطرة القلبية، والبولية، والتي هي تجهيزات أساسية لأي مستشفى".

وأجريت هذه الدراسة خلال الأيام العشرة الأولى من مارس الجاري، من قبل البرلمان ومنظمة "أطباء من أجل الصحة" غير الحكومية، وقد أظهرت أيضاً، أن 94% من الخدمات في أقسام الأشعة في المستشفيات لا تعمل، في حين تصل النسبة إلى 97% في أقسام التصوير المقطعي.

وأضاف أوليفاريس: "أن 100% من مختبرات البلاد لا تعمل بشكل صحيح، وأن 79% من المستشفيات تعاني من مشاكل في إمدادات المياه، و54% من الأقسام الجراحية لا تعمل".

ولفت النائب أيضاً، إلى أن الدراسة أظهرت بأن 96% من مطابخ المستشفيات لم تعد تقدم الأطعمة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح في المواد الغذائية.

وأجريت الدراسة على 104 من المستشفيات العامة و33 من المستشفيات الخاصة في 21 من ولايات البلاد الـ 23، إضافة إلى العاصمة كراكاس.