10 محطات رئيسية في حياة عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ

الشارقة 24 – أ ف ب:

حفلت حياة ستيفن هوكينغ، عالم الفيزياء الفلكي البريطاني الشهير الذي وافته المنية الأربعاء عن عمر ناهز 76 عاماً، بالكثير من الأحداث، عبر عشر محطات تاريخية بارزة أهمها:

1942 كانت ولادة هوكينغ في أكسفورد في الـ 8 من يناير.

1962 انضم هوكينغ الحائز على إجازة في الكيمياء من جامعة أكسفورد، إلى جامعة كامبريدج لدراسة العلوم الفلكية، وأصدر سنة 1966 أطروحته حول "مزايا الأكوان قيد التوسّع".

1964 علم هوكينغ أنه يعاني من التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي انتكاسي، يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص البالغ، ويعرف أيضاً باسم مرض "شاركو".

1965 تزوّج بجاين وايلد التي طلّقها سنة 1995، ليقترن بإيلين مايسن.

1974 أصبح هوكينغ أصغر الأعضاء سناً في الجمعية الملكية للعلوم، وهي أعرق الهيئات العلمية في بريطانيا.

1979 عُيّن أستاذاً في الرياضيات في جامعة كامبريدج، وشغل هذا المنصب لمدّة 30 عاماً.

1985 فقد ستيفن هوكينغ القدرة على الكلام بالكامل، بعد أن أجرى عملية جراحية لثقب القصبة الهوائية، إثر إصابته بالتهاب رئوي، وبات يتواصل بواسطة كمبيوتر وجهاز صوتي.

1988 أصدر هوكينغ كتاب "ايه بريف هيستوري أوف تايم"، الذي استعرض فيه المبادئ الرئيسية في علم الفلك، بأسلوب مبسّط وبيعت منه ملايين النسخ.

2007 أجرى رحلة على طائرة خاصة في ظلّ انعدام الجاذبية.

2014 صدر فيلم "ذي ثيوري أوف إفريثينغ" الذي يروي سيرة العالم الشهير، من إخراج جيمس مارش، وبطولة إدي ردماين، الذي نال أوسكار أفضل ممثل عن تأديته دور هوكينغ.