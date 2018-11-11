سمنة النساء بعد اليأس تتسبب في سرطان الثدي

الشارقة 24 -رويترز:

أشارت دراسة أميركية، أُجريت على عدد كبير من النساء، لفترة طويلة من الزمن، إلى أن فقدان الوزن لدى النساء الأكبر سناً، قد يقلل من احتمالات إصابتهن بنوع خطير من سرطان الثدي، مقارنة بمن يحتفظن بذات الوزن وبمن تزيد أوزانهن.

ولإجراء الدراسة الحالية، قام الباحثون باحتساب مؤشر كتلة الجسم لأكثر من 61 ألف امرأة، مرتين تفصل بينهما 3 أعوام، ثم تابعوا حالاتهن لأكثر من 11 عاماً، أصيبت خلالها أكثر من 3000 منهن بسرطان الثدي.

ومقارنة بالنساء اللاتي كانت أوزانهن مستقرة، خلال السنوات الـ 3 الأولى من الدراسة، قلت احتمالات إصابة من فقدن 5% على الأقل من أوزانهن، خلال تلك السنوات الـ 3، بالمرض على مدى العقد المقبل من أعمارهن بنسبة 12%.

وذكر "روان تشلبوسكي"، من مركز سيتي أوف هوب الطبي الوطني، في دوارتي، بولاية كاليفورنيا، وهو كبير باحثي الدراسة التي نُشرت في دورية (كانسر)، أن النتائج التي توصلوا إليها تُشير إلى أنه بإمكان النساء تقليل خطر إصابتهن بالسرطان، حتى وإن بقين بدينات بعد فقدان بعض الوزن.

ووصلت كل النساء المشاركات في الدراسة، لمرحلة انقطاع الطمث، التي يقل بعدها إنتاج هرمون الاستروجين، ويصبح المصدر الرئيسي لهذا الهرمون هو الأنسجة الدهنية، وبالتالي فالسمنة، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، بسبب أن هذا الهرمون يساعد الأورام على النمو.