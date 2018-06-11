الحمية منخفضة الدهون مرتبطة بارتفاع احتمالات النجاة من سرطان الثدي

الشارقة 24 – رويترز:

تشير دراسة أميركية، إلى أن المصابات بسرطان الثدي قد تكون لديهن فرصة أفضل للشفاء إذا اتبعن حمية غذائية منخفضة الدهون، وغنية بالفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة.

وأجرى الباحثون الدراسة على 19541 مشاركة في مبادرة صحة المرأة، تم اختيارهن عشوائياً للمشاركة في تجربة غذائية تركز على الحد من تناول الدهون إلى 20 % من إجمالي السعرات الحرارية، كما فحص الباحثون في المقابل بيانات مجموعة ضابطة مؤلفة من 29294 امرأة، في دراسة لم تتضمن تغييراً في حمية السيدات، وبمرور الوقت تابع الباحثون نصف النساء لمدة لا تقل عن 8 سنوات ونصف السنة، وخلال تلك الفترة تم تشخيص إصابة 1764 منهن بسرطان الثدي، وبعد عقد من التشخيص ظلت 82 % من مريضات سرطان الثدي ممن اتبعن الحمية منخفضة الدهون على قيد الحياة مقارنة بنسبة 78 % من المجموعة الضابطة، وبالنسبة للسيدات اللاتي اتبعن الحمية المنخفضة الدهون وأصبن بسرطان الثدي مثل ذلك انخفاضاً في احتمالات الوفاة بنسبة 22 % خلال فترة الدراسة، حتى رغم أنهن لم ينجحن في تخفيف استهلاك الدهون بالقدر الذي أوصت به الدراسة.

وقال الدكتور روان كلباوسكي في مركز "سيتي أوف هوب" الطبي الوطني في كاليفورنيا وهو كبير الباحثين في الدراسة: "قبل عقود خلصت مقارنات بين الدول فيما يخص اختلاف معدلات استهلاك الدهون، إلى أن الدول التي يرتفع فيها تناول الدهون مثل الولايات المتحدة، وأغلب غرب أوروبا تشهد نسباً أعلى من معدلات وفيات سرطان الثدي، لكن دراسات تالية قائمة على الملاحظة لم تخرج بنتائج متسقة".

وأضاف عبر البريد الإلكتروني إن تجربة تعديل الحمية في مبادرة صحة المرأة، هي التجربة العشوائية الوحيدة التي تناولت تلك الجزئية.

وكان هدف التجربة هو دفع النساء لتغيير عاداتهن في تناول الطعام، وليس احتساب السعرات الحرارية أو خسارة الوزن.

وخلصت الدراسة التي نشرت في دورية "جاما اونكولوجي"، إلى أن النساء اللاتي اتبعن حمية منخفضة الدهون قلت لديهن احتمالات الإصابة بأورام بعينها يصعب علاجها.