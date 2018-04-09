دراسة تربط الضوضاء في أماكن العمل بارتفاع ضغط الدم

الشارقة 24 – رويترز:

تشير دراسة أميركية، إلى أن العمال الذين يتعرضون للكثير من الضوضاء في أماكن عملهم، تزيد لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومعدلات الكوليسترول.

ويقول فريق الدراسة في دورية "أميركان جورنال أوف إندستريال ميدسين"، إن من المعتقد أن الضوضاء تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب، من خلال التوتر الذي يطلق بدوره هرمونات مثل الكورتيزول ويغير من معدل دقات القلب واتساع الأوعية الدموية.

وفيما ربطت أبحاث سابقة بين الضوضاء ومشكلات في السمع، تقدم الدراسة الجديدة دليلاً على أن ظروف العمل التي تزيد فيها الضوضاء يمكن أن تؤدي للإصابة بأمراض في القلب أيضاً.

وقالت إليزابيث ماسترسون التي شاركت في قيادة فريق الدراسة، وهي باحثة في المعهد القومي للسلامة الوظيفية والصحة في سينسيناتي بولاية أوهايو "نسبة كبيرة من العمال الذين شملتهم الدراسة لديهم مشكلات في السمع وارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول يمكن ربطها بالضوضاء في العمل".

وتشير الباحثة، إلى أن نحو 22 مليون عامل أميركي يتعرضون لضوضاء في العمل.

وأضافت "إذا ما تم تقليل الضوضاء لمعدلات أكثر أماناً في مواقع العمل يمكن منع أكثر من خمسة ملايين حالة معاناة من صعوبة في السمع من بين العمال المعرضين للضوضاء".

وفي الدراسة الحالية، قام الباحثون بفحص بيانات مسح ممثل لكل الفئات شمل 22906 بالغين يعملون في 2014.

وقال واحد من بين كل أربعة عمال، إنه تعرض لضوضاء في مكان العمل من قبل.

ومن بين القطاعات التي تشمل أكبر تعرض لضوضاء في العمل التعدين والبناء والتصنيع.

وخلصت الدراسة إلى أن 12 بالمئة من المشاركين لديهم صعوبة في السمع و24 بالمئة لديهم ارتفاع في ضغط الدم، و28 بالمئة يعانون من ارتفاع الكوليسترول، فيما أصيب أربعة بالمئة بمشكلة خطيرة في الأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية أو الجلطات.