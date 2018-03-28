"دروع الصغار" تكتيك الدببة أمام رصاص الصيادين

الشارقة 24 – أ ف ب:

أظهرت دراسة حديثة أن إناث الدببة البنية تعلمت الإفادة من القانون الذي يمنع على الصيادين التعرض لأمهات مع صغارها، عن طريق الإبقاء على دببتها الصغيرة لفترات أطول لتكون بمثابة "درع".

وفي السويد، يمكن للصيادين قتل أي دب وحيد، بين نهاية أغسطس ومنتصف أكتوبر، غير أن الدببة الإناث مع صغارها محمية قانوناً.

وبذلك، تواجه الأنثى الوحيدة خطراً أكبر بحوالي 4 مرات، بأن تتعرض للقتل مقارنة مع تلك التي تحتفظ بصغارها.

بحسب هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "نيتشر كومونيكيشنز" واستندت فيها على بيانات، وملاحظات ممتدة على 22 عاماً عن هذه الدببة السمراء السويدية.

وذكر جون سوينسون من الجامعة النروجية لعلوم الحياة، أن "الإنسان بات محركاً للتطور في حياة الدببة".

وقد كيّفت بعض الإناث سلوكها للعيش لفترات أطول، من خلال فطم صغارها بتأخير سنة عن الفترة الاعتيادية.

وفي العادة، تحتفظ إناث الدببة بصغارها لفترة تقرب من 18 شهراً. لكن اعتباراً من 1995، لاحظ العلماء امتداد الفترة إلى سنتين ونصف السنة أي 30 شهراً.

وبين 2005 و2015، ارتفعت نسبة الإناث التي تعتمد هذه الاستراتيجية لسنتين ونصف السنة من 7% إلى 36%، بحسب الباحثين، الذين أشاروا إلى أن أكثرية الإناث تعتمد إحدى الاستراتيجيات بشكل مستمر.

ولفت الباحثون إلى أن هذه العناية المقدمة من إناث الدببة "تقوم مقام درع ضد الصيد".

هذا التكتيك الجديد، يأتي بالمنفعة على الأمهات، وأيضاً على صغارها، إذ تكون محمية من الرصاص لسنة إضافية، في مرحلة تكون فيها عرضة للخطر الكبير.

وثمة نتيجة أخرى، تكمن في تراجع عمليات التزاوج لدى إناث الدببة، التي تحمي صغارها لفترات أطول، غير أن ذلك يعوض عبر أمد حياة أطول، "خصوصاً في المناطق التي تخضع فيها لضغوط الصيد الكبيرة، إذ في هذه المناطق، يكون لدى الإناث التي تحرس صغارها لسنة إضافية نقطة قوة أكبر" بحسب جون سوينسون.

وفي ثلاثينات القرن الماضي، كانت السويد تملك حوالي 130 دباً بنياً لكن بفضل اتخاذ تدابير الحفظ هذه، ازداد عددها سريعاً ليصل إلى حوالي 2800 في 2013.