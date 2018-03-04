دراسة تؤكد أن إجراء أبحاث في الصفوف الدراسية يحسن ممارسات التعليم

الشارقة 24:

دعت ثلاث مدرسات إماراتيات بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعه زايد إلى التصدي لأساليب التدريس القديمة المطبقة حتى الآن في القاعات الدراسية بالجامعات، وأكدن، خلال مشاركتهن في المؤتمر السنوي الثالث لأبحاث التعليم والتعلم الذي نظمه مركز الابتكار الأكاديمي بحرم الجامعة في دبي، مؤخراً، أهمية استخدام البحوث التطبيقية مع طلبتهم لتجربة مقاربات وأساليب تدريسية مبتكرة مثل التعلم القائم على المشاريع.

عقد المؤتمر تحت عنوان "التدريس المبتكر من خلال أبحاث الفصول الدراسية"، والذي سلط الضوء على الفوائد التي يجنيها أعضاء الهيئة التدريسية من إجراء بحوث استقصائية على طلبتهم في قاعات الدراسة، من حيث تطوير ممارساتهم التدريسية من جهة وتحسين نتائج التعلم لدى طلبتهم من جهة أخرى.

وهدفت جميع الدراسات التي طرحت في المؤتمر إلى تقديم أدله تجريبية على الممارسات التدريسية التي تيسر التعلم وتخَصِّب بيئة النجاح الطلابي.

وقالت الدكتورة نورة محمد الأستاذ المساعد والرئيس المشارك في قسم دراسات العالم الاسلامي بالكلية: "إننا لكي نزيد تحفيز الطلبة ونعزز مشاركتهم كطرف رئيسي في العملية التعليمية، يجب أن نأخذ في الاعتبار اهتماماتهم وسلوكياتهم اليومية".

وأضافت: "إنني، على سبيل المثال، كونت مع طالباتي مجموعة للتواصل معاً عبر "واتس أب"، حيث نتحاور على مدى اليوم في شؤون الدراسة وأجيب على أسئلتهن واستفساراتهن وأذَكِّرهن بالواجبات الراهنة والمهام المقبلة، وقد ساهمت هذه الطريقة في زيادة انشغال الطالبات بمسؤولياتهن الدراسية وأنشطتهن الأكاديمية، كما رفعت مستويات أدائهن بشكل عام في امتحانات نهاية الفصل الدراسي".

وأشارت الدكتورة نورة: "أن المؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط تتعرض للكثير من الانتقادات لمواصلتها استخدام استراتيجيات تعليمية (عفا عليها الزمن)، مثل إلقاء المحاضرات والتلقين المباشر الذي يكرس لدى الطلبة آلية التكرار واجترار المعلومات بدلاً من تنمية مهاراتهم الحياتية الحيوية مثل التفكير النقدي والإبداع والابتكار، والتي تلعب الدور الأكبر في تشكيل فرصهم المهنية".

وأوضحت أن دراستها البحثية التطبيقية التي طرحتها في المؤتمر مثال على استخدام التعلم القائم على المشاريع في التعليم العالي كتكملة للمحاضرات التقليدية.

ومن جهتها، قدمت الدكتورة إيمان خليل الرئيس المشارك لقسم دراسات العالم الإسلامي، دراسة تطبيقية حول كيفية زيادة تحفيز الطلبة وتعزيز استيعابهم للدروس ومشاركتهم في قاعات الدراسة من خلال التركيز على التعلم البصري والجماعي.

وقالت: "لقد وجدت أن معظم الطلبة يشكون من المحتوى النظري الكبير الذي نقدمه لهم في كل فصل دراسي، الأمر الذي يأخذ منهم وقتاً طويلاً لفهم المعلومات وحفظها، لذا ركزت دراستي على كفاءة الأساليب التعليمية الحديثة مثل مجموعات التعلم المرئي والمناقشة، التي تساعدنا بدورها على التفاعل مع الطلبة، وتقوي مشاركتهم وانخراطهم في الفصول الدراسية".