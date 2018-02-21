دراسة: مستويات مياه البحر سترتفع حتى مع الالتزام بأهداف اتفاق باريس المناخي

الشارقة 24 - د ب أ:

كشفت دراسة علمية جديدة، اليوم الأربعاء، عن أن مستويات مياه البحر في العالم سترتفع بمعدل يتراوح بين 0.7 إلى 1.2 متر بحلول عام 2300، حتى في حال التزام جميع الدول الموقعة على اتفاق باريس المناخي بأهداف ذلك الاتفاق.

وأضافت الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر كوميونيكشنز، أنه من غير المحتمل أن تستقر مستويات سطح البحر إلى ما بعد 2300 حتى لو ظلت درجات الحرارة أقل بدرجتين مئويتين.

وأوضحت الدراسة أنه لكل تأخير لمدة 5 سنوات في الوصول إلى الحد من الانبعاثات بعد عام 2020، سيتم إضافة 20 سنتيمتراً أخرى ارتفاعاً في مستوى سطح البحر.

واستندت النتائج إلى محاكاة نموذجية جديدة من قبل باحثين من جامعة ملبورن في أستراليا ومعهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ في ألمانيا.

وقال الباحثون إن النتيجة أظهرت أن الانبعاثات في العقود المقبلة سيكون لها تأثير قوي على مستويات البحار في القرون القادمة.

ويحدث ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو زيادة في حجم المياه في محيطات العالم، بسبب عوامل عدة تعزى إلى تغير المناخ العالمي، ما بين التوسع الحراري في مياه المحيطات، وذوبان الصفائح الجليدية، وذوبان الأنهار الجليدية على اليابسة.