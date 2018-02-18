دراسة أميركية: التاريخ المرضي للأسرة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

الشارقة 24 – رويترز:

تشير دراسة أميركية إلى أن احتمالات إصابة المرأة بسرطان الثدي يزيد عندما تكون أمها أو إحدى أخواتها مصابة بهذا المرض، ويبدو أن الخطر المرتبط بالتاريخ المرضي للأسرة لا يتراجع مع تقدم العمر.

ويتم منذ فترة طويلة الربط بين التاريخ المرضي للأسرة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء الأصغر سناً واللائي يتعين عليهن بشكل عام بدء فحص الثدي بالأشعة عندما يصلن إلى سن يقل 10 سنوات عن السن الذي تم تشخيص إصابة أمها أو أختها بالمرض.

ولكن كان من المعتقد أن التاريخ العائلي يتراجع كعامل للإصابة بالمرض عند المسنات، وغالباً ما تكف النساء عن الفحص الروتيني بالأشعة عندما يصلن لسن الـ 70.

وقالت كبيرة معدي الدراسة ديجانا بريثوايت وهي من مركز لومباردي للسرطان في المركز الطبي بجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة: "إن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزيد مرتين تقريباً في النساء من كبار السن اللائي لهن تاريخ عائلي من الإصابة بالمرض، بالمقارنة مع النساء اللائي ليس لهن تاريخ عائلي".

وعلى الرغم من أن القواعد الأميركية الحالية تنصح النساء بفحص الثدي بالأشعة مرة كل سنتين ابتداءً من سن الـ 50 وحتى سن الـ 74، لم تجد لجنة معروفة باسم (قوة عمل الخدمات الوقائية الأميركية) أدلة كافية بعد لتأكيد ما إذا كان يجب على المرأة مواصلة الفحص بالأشعة بعد هذا السن.