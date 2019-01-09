11 ألف تذكرة مجانية لجماهير الأبيض أمام الهند

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن توفير 5 آلاف تذكرة مجانية للجمهور وذلك خلال لقاء الهند يوم الخميس في المرحلة الثانية للمجموعات من كأس آسيا.

كما تكفل محبو الأبيض بـ 6 آلاف تذكرة، ليصل عدد التذاكر المجانية المخصصة للجمهور إلى 11 ألف تذكرة، سيتم توزيعها في نفس يوم المباراة مع مشرفي الحافلات في مواقف حديقة المدينة الرياضية ومواقف مسجد الشيخ زايد "A" بدءاً من الساعة الرابعة عصراً.

من جانبها، قامت لجنة شؤون الجماهير باتحاد الكرة بتوفير عدد كبير من الحافلات لنقل الجماهير من مختلف إمارات الدولة إلى العاصمة أبو ظبي لحضور المباراة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى دعم المنتخب، وإتاحة الفرصة لعشاق كرة القدم الإماراتية لحضور مباريات الأبيض وتشجيع لاعبيه لتحقيق النتيجة المطلوبة في مواجهة المنتخب الهندي.