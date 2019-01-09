زاكيروني: ثقتي كبيرة في لاعبي منتخب الإمارات أمام الهند

الشارقة 24 - محمود علي:

أعرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني عن ثقته بإمكانيات لاعبيه وقدرتهم على الفوز في مباراة الغد على المنتخب الهندي، واستكمال المشوار في بطولة كأس آسيا 2019 مشيراً إلى عدم التفاته لما يتردد بشأن مستقبله مع الفريق.

ويلتقي المنتخبان الإماراتي والهندي غداً الخميس على إستاد "مدينة زايد الرياضية" في أبو ظبي بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وأضاف زاكيروني، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، "لاحظنا منذ بداية البطولة عدم وجود أي مباراة سهلة، من وجهة نظري، تطور اللعبة في قارة آسيا ليس مفاجأة حيث يتواجد حاليا 17 منتخباً من قارة آسيا في المراكز الـ 100 الأولى بالتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعدما كانت قاصرة على نحو 9 منتخبات فقط في الماضي".

وتابع: "المنتخب الهندي قدم مباراة مميزة وفاز بنتيجة كبيرة على تايلاند وهو منتخب قوي أيضاً... والمواجهة مع المنتخب الهندي لن تكون سهلة على الإطلاق، وقد اجتمعنا باللاعبين بعد مباراتنا أمام البحرين، وشرحنا نقاط القوة والضعف في المنتخب الهندي، ولدي ثقة كبيرة بأن اللاعبين سيؤدون المطلوب منهم في مباراة الغد".

وعن موقف اللاعبين إسماعيل أحمد وبندر الأحبابي اللذين عانيا من الإصابة في الأيام الماضية، قال زاكيروني: "أعتقد أن اللاعبين أصبحا جاهزين من خلال تدريبات الأمس ونحدد موقفهما النهائي من المشاركة عقب تدريبات اليوم".

وعما تردد عن إمكانية رحيله عن تدريب الفريق وتكليف الكرواتي زلاتكو داليتش، وهل تمثل هذه الأنباء التي نفاها الاتحاد الإماراتي أي ضغوط عليه في وسط البطولة؟، أجاب زاكيروني، قائلاً: "كمدرب يمتلك خبرة تفوق 35 عاماً، لا ألتفت لهذه الأمور... خذلنا جماهيرنا وكنا نرغب في الفوز بالمباراة الأولى لكننا نركز الآن على المباراة المقبلة ونسعى للفوز بها".