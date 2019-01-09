نادي الشارقة يوفد مدرباً لكرة اليد إلى دورة دولية

الشارقة 24:

في إطار حرص إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، من أبناء النادي، أوفدت الإدارة الكابتن جاسم محمد مساعد مدرب فريق رجال كرة اليد، إلى الدورة الدولية للمدربين، في مدينة ميونيخ الألمانية، خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير الجاري، وذلك على هامش منافسات النسخة السادسة والعشرين، من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2019، والتي تستضيفها ألمانيا والدنمارك، وبمشاركة 24 منتخباً.

وأكد محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، أن مشاركة الكابتن جاسم محمد من نادي الشارقة، في هذه الدورة المتطورة وعالية المستوى، تأتي في سياق خطة النادي الاستراتيجية، لمساعدة جميع عناصر المنظومة، من الكوادر المواطنة أبناء النادي، على الاطلاع على أحدث البرامج التثقيفية، للارتقاء بمعدلات الأداء والكفاءة المهنية، ما ينعكس على تطوير مستوى لاعبي النادي، من كافة الجوانب.

ويحاضر في الدورة التدريبية، نخبة من المحاضرين من ذوي المستوى التدريبي الرفيع والمعتمدين لدى الاتحاد الدولي، في مقدمتهم، المهندس حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وداجور سيجورسون مدرب منتخب اليابان، وخافيير باسكال مدرب نادي برشلونة الإسباني.

وتمكن هذه الدورة، المشاركين فيها، من الحصول على شهادة تدريب من المستويات أ، وبي، وسي.