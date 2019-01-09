"الإمارات للجوجيتسو" يستأنف موسمه الرياضي بـ 9 بطولات محلية ودولية

الشارقة 24:





يستأنف اتحاد الإمارات للجوجيتسو موسمه الرياضي في عام 2019 بـ 9 بطولات وجولات تتوزع بين المحلية والدولية، والتي ستقام في مختلف إمارات الدولة، بدءاً من يناير الجاري وحتى نهاية شهر أبريل المقبل، وسط استعدادات لاستقبال عدد من أبرز اللاعبين من أبطال العالم والمصنفين الدوليين الطامحين للفوز بألقاب بطولات أبوظبي العالمية.

وتزخر المنافسات التي ستستضيفها مدن أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة بتنوع مستويات المشاركين من مختلف الأوزان والأحزمة والفئات العمرية، سواءً للبناء على رصيد إنجازاتهم الذي نجحوا بتحقيقه ضمن الموسم الرياضي 2018 – 2019، أو من خلال المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام، أو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنهاية أبريل المقبل.

ودعا اتحاد الإمارات للجوجيتسو الأندية واللاعبين من مختلف الفئات لحجز مقعدهم في البطولات المقبلة، من خلال التسجيل المبكر، ليتمكنوا من مواصلة مسيرتهم الاحترافية من جهة، وتعزيز مستوى تصنيفهم وحصد المزيد من النقاط المعتمدة دولياً.

منافسات 2018

وأكد السيد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النتائج التي شهدتها منافسات الموسم الرياضي خلال العام 2018، حظيت بنجاح استثنائي، سواءً على المستوى التنظيمي أو التطور الفني الذي أظهره اللاعبون المشاركون على مستوى الأندية والأفراد، في مشهد يعزز مشاعر الفخر لدى الاتحاد بما حققه اللاعبون من إنجازات محلية وعالمية، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو.

وأعرب الشامسي عن ثقته بمواصلة الجولات والبطولات المقبلة ضمن الموسم الرياضي 2018 – 2019 لتحقيق المزيد من النجاحات، وتطوير وبناء الكفاءات التي تنبئ بمستقبل واعد، وبخاصة في ظل الإقبال المتزايد على رياضة الجوجيتسو من لاعبين وجماهير".

وأشار الشامسي إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو سيركز جهوده العام الجاري في تعزيز نهج التسامح وترسيخه ضمن منافساته وبطولاته، وذلك استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2019 .. عام التسامح، وهو ما يرتبط ارتباطاً مباشراً بقيم رياضة الجوجيتسو الأصيلة والنبيلة التي تحاكي نهج التسامح.

وأكد أن رياضة الجوجيتسو خير سفير للتسامح ونشر قيمه بين مختلف فئات المجتمع، فهي جسر للتواصل والتلاقي بين الشعوب والثقافات في بيئة قائمة على الاحترام وتقبل الآخر.

وأوضح الشامسي أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم للاعبي الجوجيتسو والمساهمة في صقل مهاراتهم ليتمكنوا من تحقيق النجاحات التي تليق بما يمتلكونه من مهارات تأهلهم لرفع علم الدولة عالياً على منصات التتويج في المحافل الدولية والعالمية.

"جراند سلام"

يستأنف الاتحاد موسمه الرياضي بمنافسات استثنائية، حيث ستكون محطته الأولى في 2019 ببطولة أبوظبي جراند سلام العالمية التي ستقام في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي، والتي ستبدأ من 10 - 12 يناير الجاري.

وتأتي هذه البطولة بعد ختام ثلاث جولات متتابعة أقيمت في كل من طوكيو، ولوس أنجليس، وريو دي جانيرو، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ومن ثم تنتقل الجولة الخامسة والأخيرة منها إلى لندن بتاريخ 9 و 10 مارس المقبل.





"ملك البساط"

تشهد أبوظبي انطلاق منافسات "ملك البساط" يوم 12 يناير الجاري التي سيشارك فيها 10 من أفضل لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم في فئة الوزن المتوسط بين 69 و85 كيلوغراماً.

وتعد بطولة "ملك البساط" واحدة من أهم بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم، فهي مخصصة للاعبين الذين تتم دعوتهم ليشاركوا في البطولة استنادً على ما أحرزوه من إنجازات في المنافسات العالمية للجوجيتسو مثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وأبوظبي جراند سلام، ويصل مجموع الجوائز النقدية المخصصة لهذه البطولة إلى 42 ألف دولار.

وسيشارك في منافسات "ملك البساط" العام الجاري اللاعبين العالميين، جابريل أرجيس، واسحق بهينسي، وروبرتو ساتوشي، ودييجو رامالهو، وآلان فينفو، ودي جي جاكسون، ومانويل ريبامار، ورودسون ماتيوس.





"الفجيرة الدولية"

ستقام بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركة نخبة من أبطال رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، حيث ستقام منافساتها في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، يومي 18 و19 يناير الجاري.

وستكون البطولة متاحة لجميع الجنسيات والأحزمة وضمن فئات الناشئين، والرجال، والأساتذة.

"أم الإمارات"

وسيتابع اتحاد الإمارات للجوجيتسو منافساته الخاصة بموسم 2018 – 2019 بإطلاق الجولة الثانية من بطولة "أم الإمارات" لجوجيتسو السيدات التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات".

وستقام منافساتها بتاريخ 25 يناير الجاري في صالة فاطمة بنت مبارك الرياضية بأبوظبي في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على المكانة الكبيرة التي تتحلى بها المرأة على الساحة الرياضية الوطنية، ولتشجيع الفتيات الإماراتيات على المشاركة في هذه الرياضة من خلال بطولة أعدت خصيصاً لهن، إذ تقتصر المشاركة على اللاعبات من مواطنات الدولة، ويحضرها جمهور نسائي فقط، ويديرها طاقم تحكيم من السيدات.

وتتألف بطولة أم الإمارات من ثلاث جولات اختتمت أولاها بنجاح في 28 سبتمبر الماضي، لتليها الجولة الثانية في 25 يناير، وتختتم منافستها بالجولة الثالثة والنهائية في 29 مارس المقبل.





كأس نائب رئيس الدولة

تنطلق الجولة الثانية من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في 26 يناير الجاري، وذلك بعد إطلاق اتحاد الجوجيتسو الجولة الأولى منها في نوفمبر الماضي بنادي الجزيرة في أبوظبي، وتصدر منافساتها نادي العين للجوجيتسو، لتقام جولتها الثانية في صالة نادي الشارقة الرياضي، قبل الوصول إلى الجولة الثالثة والنهائية منها والتي ستجري منافساتها في إمارة دبي بمجمع ند الشبا الرياضي (ناس) في 2 مارس، لتتيح للاعبين التنافس على واحد من أغلى الألقاب الوطنية.

بطولة التحدي

تنطلق بطولة "التحدي للجوجيتسو" والتي تستهدف فئة الصغار من سن 4 سنوات وحتى 17 سنة في 7 - 9 فبراير المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي، وسيخصص اليوم الأول من البطولة لمنافسات الفتيات أما اليوم الثاني فسيكون مخصصاً للأولاد.

رأس الخيمة الدولية

تلي بطولة التحدي، بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي ستقام منافساتها في 22 و23 فبراير المقبل على أرض الصالة الرياضية في منطقة رأس الخيمة التعليمية، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وستكون البطولة متاحة لجميع الجنسيات والأحزمة وضمن فئات الناشئين، والرجال، والأساتذة.

كأس رئيس الدولة

تنطلق الجولة الثالثة والنهائية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في 30 مارس المقبل والمخصصة لمواطني الدولة ضمن الأندية المحلية، حيث ستقام منافساتها في أبوظبي بمبادلة أرينا على ثلاثة أبسطة، ويتنافس فيها لاعبين من 16 نادياً على مستوى الدولة، ضمن ثلاث فئات تشمل الناشئين والشباب والرجال.

وتصدرت أندية "العين" و"الوحدة" و"الجزيرة" الجولة الأولى منها، فيما تصدر نادي العين جميع الفئات في الجولة الثانية في منافسات استثنائية خاضها لاعبو الأندية المشاركة على مستوى الدولة.

"أبوظبي العالمية"

يختتم اتحاد الإمارات للجوجيتسو منافساته، ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستقام اعتباراً من 20 أبريل المقبل وستستمر لنحو 9 أيام، يتخللها مهرجان أبوظبي للجوجيتسو 2019 مشاركة لاعبين ولاعبات محليين ودوليين من فئات مختلفة.

كما تتضمن البطولة منافسات "البارا جوجيتسو" التي تأتي ضمن منافسات النسخة الحادية عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، قبل الوصول إلى الختام بحفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، باعتبارها واحدة من أهم وأكبر بطولات رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.