"الشارقة الرياضي" يختتم بطولة الألعاب الجماعية الأولى بنجاح

الشارقة 24:

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، الثلاثاء، فعاليات بطولة الألعاب الجماعية الأولى بنجاح وتفاعل كبير من أندية الإمارة الباسمة من خلال منشط كرة الطائرة فئة الأشبال بصالة نادي مليحة الثقافي الرياضي، بمشاركة أندية الذيد وخورفكان والمدام والبطائح ومليحة وكلباء، حيث أقيمت مباريات من 25 دقيقة بين الفرق بمشاركة 75 لاعب وإشراف 6 مدربين.

حضر الختام مصبح بالعجيد الكتبي رئيس نادي مليحة الثقافي الرياضي وممثلي إدارة التطوير الرياضي السيد جاسم الدوخي والسيد وليد محمد خبير فني كرة الطائرة، حيث حصل الذيد على المركز الأول في الترتيب العام للفرق، فيما جاء في بقية المراكز خورفكان والمدام والبطائح ومليحة وكلباء.

واشتملت البطولة التي انطلقت الشهر الماضي على 3 مناشط وهي كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد لإتاحة الفرصة أمام الفرق المشاركة لتدريب وتجهيز اللاعبين في الفئات المختلفة الأشبال والبراعم.

بدوره، أشار سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إلى أن فعاليات البطولة تأتي من منطلق الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لتطوير وتقدم النشاط الرياضي بأندية الإمارة الباسمة وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ومتابعة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس.

وأضاف الحزامي أن البطولة جاءت جيدة بشكل عام، حيث حرص مجلس الشارقة الرياضي على تنظيمها في الألعاب الثلاث وهى كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد ليستفيد منها أكبر قاعدة من اللاعبين في الفئات المختلفة، حيث تقدم اللاعبين الموهوبين الذين تبرز إمكانياتهم مما يعزز من دور المدربين في صقل وتنمية هذه المواهب الأمر الذي ينعكس على تطور المستويات سواء في الفرق أو المنتخبات المختلفة.