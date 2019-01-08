اللجنة الإعلامية لكأس آسيا تنفي منع صحافيين من دخول الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكدت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات أن ما تم تداوله بشأن منع صحافيين مكلفين بتغطية المباريات من الدخول إلى الدولة غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة حيث عملت الجهات المعنية على توفير كافة التسهيلات لأكثر من 2000 صحافي من مختلف الجنسيات للقيام بمهمتهم دون أي صعوبات.

وأكدت اللجنة ــ في بيان لها ــ أن دولة الإمارات لديها سجل طويل في تنظيم البطولات والفعاليات الكبرى ولم يتم في أي يوم من الأيام منع أي صحافي من دخول الدولة للقيام بعمله الصحافي.

وأشارت إلى أن بعض الصحافيين كانت لديهم مشكلة في نوعية تأشيرة الدخول إذ إن تأشيرة الزيارة تختلف تماماً عن تأشيرة المهمة أو العمل وقد تواصل بعض الصحافيين مع اللجنة الإعلامية ممن تعرضوا لهذا الأمر وتم حل المشكلة خلال 24 ساعة وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لهم للقيام بمهمتهم وأداء رسالتهم الإعلامية.

ودعت اللجنة الإعلامية كافة الإعلاميين والصحافيين إلى التواصل معها في حال مواجهتهم أي مشاكل تتعلق بنوعية تأشيرات الدخول وستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الحصول على التأشيرة اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.