كأس آسيا: اللحظات الأخيرة تبتسم للعراق أمام فيتنام

الشارقة 24 - محمود علي:

أحرز القائد علي عدنان هدفاً من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة ليقود العراق لفوز مثير 3-2 على فيتنام في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة بكأس آسيا اليوم الثلاثاء.

ونفذ عدنان ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية العليا لمرمى فيتنام، ليتوج سيطرة المنتخب العراقي على مباراة تأخر فيها لمرتين في الشوط الأول.

وسجل علي فائز مدافع العراق الهدف الأول لفيتنام بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 24 وعادل زميله مهند علي النتيجة في الدقيقة 35.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول أحرز المهاجم نوئين تشونج فونج الهدف الثاني لفيتنام قبل أن يتعادل همام طارق لأبطال آسيا 2007 في الدقيقة 60.

ووضع كل فريق أول نقطة في رصيده بالمجموعة الرابعة التي تتصدرها إيران بعد أن فازت على اليمن 5-صفر، الإثنين.