طرح مسكوكة تذكارية بمناسبة استضافة الإمارات لبطولة كأس آسيا

الشارقة 24 – وام:

أعلن المصرف المركزي، أنه سيصدر الأربعاء، مسكوكة تذكارية من الفضة، وأخرى من الدرهم، بمناسبة استضافة الدولة لبطولة كأس آسيا-الإمارات 2019.

وبحسب بيان صدر عن المصرف المركزي الثلاثاء، فإن المواصفات العامة للمسكوكة التذكارية من الفضة تتمثل فى قطر من 40 ملم ووزن 40 جراماً، وخليط معدني: 92,5 % فضة و7.5% نحاس فيما يبلغ حجم الإصدار ألف مسكومة.

كما يتضمن وجه المسكوكة شعار المناسبة، في حين يتضمن الخلف قيمة الفئة 50 درهماً محاطاً باسم الدولة باللغتين العربية والإنجليزية.

أما مواصفات الدرهم التذكاري، فيبلغ القطر24.0 ملم، والوزن 6.10 جرام، والخليط المعدني 5 مايكرون-نيكل، و20 مايكرون نحاس، و8 مايكرون نيكل، وبطريقة تصفيح على قاعدة من الفولاذ، ووجه الدرهم دون تغيير، كما هو في الدرهم المتداول حالياً فيما يتضمن الخلف شعار المناسبة.