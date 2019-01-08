كأس رئيس الدولة للشطرنج تصل إلى محطة الختام الثلاثاء

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يسدل الستار، مساء الثلاثاء، على منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات، التي نظمها اتحاد الشطرنج على مدار أسبوع بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، بمشاركة قياسية من اللاعبين واللاعبات حيث شارك في البطولات أكثر من 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 ناديا على مستوى الدولة، تنافسوا على المراكز الأولى والجوائز المالية التي تصل إلى 115 ألف درهم مقدمة من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

وأنهى اتحاد الشطرنج كافة الترتيبات للحفل الختامي حيث سيتم تكريم اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى عقب انتهاء الجولة التاسعة والأخيرة، في الوقت الذي تفقد البطولة، الأحد، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحسين الشامسي الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي للعبة.

أما على مستوى النتائج فقد واصل سعيد إسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة صدارته لبطولة الرجال بعد الجولة السابعة بعدما حقق 6.5 نقطة ولم يخسر في اية مباراة حتى الآن ويطارده عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج بفارق نصف نقطة، ويتساوى في المركز الثالث سلطان الزعابي من نادي أبوظبي مع سالم أحمد سالم من نادي دبي، ويلتقي سعيد إسحاق مع علي حمدان في الجولة الثامنة، وعمران الحوسني مع سالم أحمد سالم.

وفي مسابقة السيدات اقتربت وافية درويش لاعبة العين من الفوز باللقب، بعدما حققت العلامة الكاملة في 7 جولات، وبفارق 1.5 نقطة، عن أقرب منافساتها آمنة نعمان لاعبة نادي دبي التي سجلت 5.5 نقطة وتساوت 3 لاعبات في المركز الثالث وهن روضة السركال التي تقدمت بشكل جيد في الجولات الأخيرة وبشاير خليل وديمة الكلباني، وتلتقي وافية درويش مع وديمة الكلباني على الطاولة الأولى بالجولة الثامنة، وروضة السركال مع آمنة نعمان.

وتساوت فاطمة الوهابي لاعبة نادي أبوظبي مع زميلتها لطيفة الدرمكي برصيد 5.5 نقطة في مسابقة الناشئات بعد الجولة السابعة، وجاءت في المركز الثاني 5 لاعبات هن عائشة سيف ومريم حسين الحمادي وزينب درويش وريان محمد وحنان خليل، وتلتقي فاطمة الوهابي مع ريان محمد على الطاولة الأولى في الجولة الثامنة، ولطيفة الدرمكي مع حنان خليل.

وفي مسابقة الناشئين، يواصل حمد عصام لاعب نادي الشارقة صدارته للبطولة برصيد 6.5 نقطة وبفارق نصف نقطة عن منافسه عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة، وتساوى 7 لاعبين في المركز الثالث، هم محمد سعيد اليليلي وسلطان الدرمكي وخليفة عيسى وعبد الرحمن الطاهر وحمد ناصر الشامسي وخالد الطاهر وسعود جابر، ويلتقي حمد عصام مع حمد ناصر الشامسي على الطاولة الأولى في الجولة الثامنة، وعمار السدراني مع عبد الرحمن الطاهر.