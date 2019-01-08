انطلاق كأس رئيس الدولة لركوب القدرة الخميس

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، تنطلق منافسات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لركوب القدرة والتحمل 2019، يومي الخميس والجمعة المقبلين في قرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتبدأ إجراءات الفحص البيطري في الساعة الثانية ظهر يوم الخميس، لسباق 120.27 كيلومتر دولي "نجمتان" للشباب والناشئين، ويبدأ في الثانية والنصف الفحص لسباق 100.91 كيلومتر محلي للخيول ذات الملكية الخاصة، وسباق 100.91 كيلومتر محلي للسيدات، فيما سيكون الفحص الطبي لجولة أكاديمية بوذيب التعليمية 20 كيلومترا في الثامنة والنصف صباح يوم الجمعة.

وتبدأ السباقات في السادسة والنصف من صباح يوم الجمعة بانطلاق سباق 120.27 كيلومتر دولي للشباب والناشئين، وفي السادسة و45 دقيقة ينطلق سباق 100.91 كيلومتر محلي للخيول ذات الملكية الخاصة، وسباق 100.91 كيلومتر محلي للسيدات، فيما ستكون انطلاقة جولة أكاديمية بوذيب التعليمية 20 كيلومتراً في التاسعة صباحاً.