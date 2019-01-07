الأخضر السعودي يطمح في تجنب مفاجآت البداية في كأس آسيا

الشارقة 24- محمود علي:

تأمل السعودية أن تتجنب مفاجآت البداية عندما تواجه كوريا الشمالية في افتتاح مبارياتها بالمجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم 2019 يوم غد الثلاثاء.

وفي مشاركاتها التسع السابقة في كأس آسيا، لم يخرج المنتخب السعودي منتصراً في مباراته الأولى بالنهائيات سوى مرتين فقط، وخسر 1-صفر أمام الصين في النسخة الأخيرة بأستراليا قبل أربع سنوات في طريقه للخروج من الدور الأول.

لكن مواجهة كوريا الشمالية ربما توفر فرصة جيدة للسعودية لتحسين هذا السجل المتواضع، فالمنافس القادم من شرق آسيا لم يهزم المنتخب السعودي سوى مرة واحدة عبر تاريخه أثناء الوقت الأصلي قبل عشر سنوات في تصفيات كأس العالم 2010، بينما جاء نجاحه الآخر بركلات الترجيح في الألعاب الآسيوية عام 1990.

وكان الفريقان في مجموعة واحدة أيضاً في كأس آسيا 2015، وانتصرت السعودية 4-1 رغم أن النتيجة لم تساعدها على تجاوز الدور الأول في نهاية المطاف، وهذا الانتصار هو الوحيد للسعودية في ست مباريات بالنهائيات منذ هزيمتها أمام العراق في نهائي 2007.

ويدخل المنتخب السعودي البطل ثلاث مرات النهائيات بتشكيلة لا تختلف كثيراً عن تلك التي شاركت في كأس العالم الصيف الماضي، ويقول المدرب خوان أنطونيو بيتزي، إن المسؤولية الآن أكبر من الفترة التي سبقت النهائيات التي أقيمت في روسيا.

وقال بيتزي الذي خسرت السعودية تحت قيادته 5-صفر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام روسيا قبل أن تقدم أداء مشجعاً ضد أوروجواي ثم تهزم مصر في مباراتها الأخيرة "حظينا بوقت للبناء على ما حققناه في روسيا.

وأضاف: "أتوقع من اللاعبين رد فعل قوي وأن يكونوا على مستوى الحدث".