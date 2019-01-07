نادي الذيد يناقش الاستعدادات لفعاليات عام التسامح

الشارقة 24:

بارك مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي نجاح فعاليات عام زايد، والتي تضمنت أكثر من 100 فعالية مختلفة ما بين أنشطة ثقافية ومجتمعية ورياضية استهدفت مختلف فئات المجتمع كبار وصغار وذكور وإناث وذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين للنادي.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس، الذي عقد بمقر النادي، برئاسة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، والذي ناقش أيضاً استعدادات ومبادرات النادي في عام التسامح، حيث استمع المجلس لكلمة خليفة مبارك بن دلموك رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية، الذي شرح فيها خطة النادي لفعاليات عام التسامح، والتي ستستهدف رفع الوعي المجتمعي بما يختص بسمة التسامح، خصوصاً على مستوى المنتسبين للنادي، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بخلق الرياضيين ومجتمع الإمارات، وأثنى سالم بن هويدن رئيس المجلس على جهود اللجنة الثقافية وجميع اللجان والإدارة التنفيذية في النادي.

كما ناقش المجلس خطة تطوير الفريق الأول لكرة القدم خاصةً بعد انتهاء الدور الأول، والتي قدمها مدرب الفريق محمد سعيد الطنيجي حيث تناولت خطة التعاقدات الجديدة للفريق والاستفادة من فئة مواليد الدولة وفئة المقيمين وتعويض اللاعب الاجنبي الذي تعرض إلى إصابة أبعدته عن الفريق، واستمع المجلس إلى شرح حول خطة النادي أيضاً لتطوير الألعاب الجماعية.

وأكد سالم محمد بن هويدن الكتبي، أن كيان النادي من إداراته ولاعبيه وكوادره نجح في تحقيق نتائج وإنجازات غير مسبوقة خلال عام 2018، بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما وجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي على الدعم الكبير الذي يقدمه للنادي، والتعاون المثمر مع إدارة النادي وخاصة في توفير المتطلبات الأساسية للألعاب الجماعية كرة السلة والطائرة واليد حيث سيبدأ تنفيذ مشاريع الملاعب الخارجية التي ستكون إضافة مميزة للبنية التحتية لهذه الألعاب.