سعيد إسحاق يتصدر منافسات كأس رئيس الدولة للشطرنج بعجمان

الشارقة 24 – وام:

انفرد الأستاذ الدولي سعيد إسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، بصدارة مسابقة الرجال، في منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 14 سنة، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان .

وجاءت صدارة إسحاق، بعدما نجح في الفوز في الجولة الثالثة على التوالي، ورفع رصيده إلى 3 نقاط، ويلاحقه في المركز الثاني عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج برصيد 2.5 نقطة، متساوياً مع زميليه أحمد الرميثي، وسلطان الزعابي.