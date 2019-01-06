حسين الجسمي يروي "زانها زايد" بافتتاح كأس آسيا

الشارقة 24:

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وعدد من كبار الشخصيات، وأقطاب صناعة كرة القدم، في العالم وقارة آسيا، قدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، يوم السبت، أوبريت "زانها زايد" في حفل افتتاح النسخة الـ17 لبطولة كأس أمم آسيا "الإمارات 2019"، في إستاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة الفنانين عيضة المنهالي، وبلقيس أحمد غنائياً، و600 عارض، في رسم لوحات الأوبريت، الذي حمل في كلماته، معاني التسامح والسلام، وقيم دولة الإمارات العربية المتحدة، في الترحيب بالضيوف.

وأكد الفنان الإماراتي، فخره الكبير بالمشاركة، في هذا العمل الذي يقام على أرض دولته، وأمام جميع الجماهير في العالم، وأوضح أنه شعور من الفخر والعز والنجاح، بالوقوف في محفل رياضي عالمي، يقام على أرض الوطن، وتنشد أمام العالم أوبريت "زانها زايد"، حاملاً كل معاني السلام والتسامح والتعايش السلمي، بين جميع جنسيات العالم.

وحمل أوبريت "زانها زايد"، من كلمات الشاعر الإماراتي عارف الخاجه، وألحان الإماراتي خالد ناصر، والتوزيع الموسيقي للمايسترو المصري وليد فايد، وقد تم تنفيذه بأفكار موسيقية شملت الألوان الموسيقية الإماراتية والخليجية والعالمية أيضاً، ما بين الإمارات ومصر ولندن.

وكان الفنان الجسمي، قد أطلق بمناسبة مشاركة المنتخب الإماراتي في البطولة الآسيوية، أغنية تشجيعية، بكلمات من الأمل والتفاؤل والطموح، من أجل تحقيق الهدف، قال فيها: "سير يالأبيض.. وكلنا معك لتحقيق حلم وطن"، حيث حملت عنوان "سير يالأبيض"، من كلمات الشاعر "الفايز"، وألحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع المايسترو حسام كامل، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وعرضت في قناة حسين الجسمي الرسمية، على موقع "يوتيوب".