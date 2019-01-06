الوصل يتعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب

الشارقة 24- محمود علي:

أعلنت شركة نادي الوصل لكرة القدم اليوم الأحد التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

ويتولى ريجيكامب المهمة الفنية في الوصل، خلفاً للمدرب السابق حسن العبدولي.

وذكر الوصل عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر: تعاقدت شركة الوصل لكرة القدم مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة القادمة.

ووافق الوصل على الاستقالة التي تقدم بها حسن العبدولي في وقت سابق بعد تراجع نتائج الفريق.

ويحتل الوصل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 11 نقطة.