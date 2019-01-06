نتائج الجولة الثالثة لكأس رئيس الدولة للشطرنج

الشارقة 24:

انفرد الأستاذ الدولي سعيد إسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة بصدارة مسابقة الرجال في منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 14 سنة، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

ويشارك في البطولة 140 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، يتنافسون على 115 ألف درهم جوائز البطولة مقدمة من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وجاءت صدارة إسحاق بعدما نجح في الفوز في الجولة الثالثة على التوالي ورفع رصيده إلى 3 نقاط، ويلاحقه في المركز الثاني عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، برصيد 2.5 نقطة متساوياً مع زميليه أحمد الرميثي وسلطان الزعابي، ويلتقي سعيد إسحاق مع عمران الحوسني على الطاولة الأولى في افتتاح الجولة الرابعة، فيما يلتقي سلطان الزعابي مع أحمد الرميثي، وإبراهيم سلطان مع محمد مرشول.

وشهدت منافسات السيدات منافسة من العيار الثقيل بخسارة آمنة نعمان أمام وافية درويش وفازت ياسمين علي على عوشة الشامسي، وبشاير خليل على منى الهرمودي، وتصدرت وافية درويش قمة المنافسات بعد الجولة الثالثة برصيد 3 نقاط، متساوية مع ياسمين علي وفي المركز الثالث بشاير خليل برصيد 2.5 نقطة وتراجع آمنة نعمان للمركز الرابع برصيد نقطتين متساوية مع 4 لاعبات، هن فاطمة حسين وأمل فاضل وروضة السركال وعائشة سرحان المعيني.

وانحصرت صدارة مسابقة الناشئات إلى 4 لاعبات حققن العلامة الكاملة في 3 جولات، وهن فاطمة الوهابي، ولطيفة الدرمكي وزينب درويش وريان محمد، وتتساوى في المركز الثاني 12 لاعبة، وتلتقي في الجولة الرابعة فاطمة الوهابي مع زينب درويش على الطاولة الأولى وعلى الطاولة الثانية تلتقي لطيفة الدرمكي مع ريان محمد، وواصل 4 لاعبين صدارة فئة الناشئين حتى الجولة الثالثة بحصد العلامة الكاملة والوصول إلى النقطة الثالثة، وهم عمار السدراني وحمد عيسى وحمد بدر ومحمد سعيد اليليلي ويلتقي في الجولة الرابعة على الطاولة الأولى عمار السدراني مع حمد عيسى وحمد بدر مع محمد سعيد اليليلي.