زاكيروني يعترف بالأخطاء أمام البحرين ويعد بتحسن الأداء بلقاء الهند

الشارقة 24 - محمود علي:

اعترف المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، بالأخطاء التي ارتكبها فريقه السبت، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا 2019، بالإمارات، والتي انتهت بالتعادل 1- 1 مع المنتخب البحريني، واعداً بتحسن الأداء بلقاء الهند.

وأوضح زاكيروني، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة على إستاد "مدينة زايد الرياضية" في أبوظبي أن أبرز السلبيات التي كشفت عنها المباراة، هي كثرة التمريرات المقطوعة، وعدم القدرة على صناعة العديد من الفرص.

وقال زاكيروني: "أشكر الجماهير على دعمها للفريق في هذه المباراة، حيث كانت اللاعب رقم 12 في مباراة اليوم، وكنت أتمنى أن أهديها الفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة".

وأشار زاكيروني: "في أول 15 دقيقة، تحكم المنتخب الإماراتي في مجريات اللعب، وخاصة في وسط الملعب، المنتخب البحريني كانت خطوطه متقاربة كثيراً ولعب بشراسة وقوة، كان المفترض أن نستغل الفرص القليلة التي سنحت لنا في بداية المباراة".

وأضاف: "خسرنا كثيراً من التمريرات خاصة في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، وبالتالي لم يسمح لنا هذا ببناء الكثير من الهجمات، وعندما لعبنا الكرات البينية إلى المهاجمين، خلقنا بعض الفرص".

وأكد زاكيروني: "المنتخب الإماراتي بذل جهداً كبيراً في بداية المباراة مما تسبب ببعض الإصابات بالشد العضلي في نهاية المباراة".