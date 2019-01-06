السويسري إنفانتينو يثني على تنظيم الإمارات لكأس آسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، عن سعادته باستضافة الإمارات للنسخة السابعة عشرة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، في بداية عام جديد أطلقت عليه عام التسامح.

وأكد إنفانتينو، السبت: "هذا مؤشر إيجابي للغاية أن تطلق الإمارات اسم عام التسامح على 2019، في نفس العام الذي تستضيف فيه كأس آسيا، وذلك يعتبر فأل خير بالتأكيد للجميع وللإمارات التي تتعامل بتسامح والكل يشعر بذلك هنا على أرضها.. الأمر ليس غريباً على هذا الشعب ولا قيادات هذا البلد".

وأضاف رئيس فيفا: "أتمنى كل التوفيق للإمارات في تقديم بطولة استثنائية، وكل الفرق المشاركة كذلك، وأتمنى أيضاً أن يعيش الجميع أجواء رائعة".

وعن التنظيم والاستضافة، أكد إنفانتينو: "كأس آسيا الآن يشارك فيها 24 منتخباً، لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو قرار تاريخي بالفعل، والإمارات لديها القدرة لتنظيم واستضافة بطولة بهذا الحجم، وأنا كرئيس لفيفا كنت شاهداً على ما قدمته الإمارات بمونديال الأندية في 2017 و2018، هناك تنظيم على أعلى مستوى تم تقديمه للبطولة".