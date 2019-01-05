أحمد خليل ينقذ منتخبنا الوطني من فخ الخسارة أمام البحرين

الشارقة 24 - محمود علي:

أحرز البديل أحمد خليل هدفاً قرب النهاية، ليمنح منتخبنا الوطني التعادل 1-1 مع البحرين، في افتتاح مثير لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم، في أبوظبي السبت.

وسجل خليل ركلة الجزاء في الدقيقة الـ 88 من عمر اللقاء، الذي أقيم على إستاد مدينة زايد في العاصمة أبوظبي.

وكان المهاجم حمد الرميحي، الذي دخل التشكيلة الأساسية ليعوض غياب عبد الله يوسف، العائد من الإصابة، منح البحرين التقدم في الدقيقة الـ 78 بعد متابعة لكرة مرتدة من الدفاع، بعدما تجاوزت الحارس المتألق خالد عيسى.

وتلتقي الإمارات في مباراتها التالية مع الهند في أبوظبي، بينما تلعب البحرين ضد تايلاند في دبي، في العاشر من يناير الجاري.