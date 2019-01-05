حفل مبهج شعاره "جمع آسيا معاً" لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، افتتاح كأس آسيا لكرة القدم السبت، في حفل مبهج شهده آلاف المشجعين، بإستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، قدمه المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

وحول حفل افتتاح أكبر بطولة لكأس آسيا على الإطلاق، الملعب إلى منصة حية للموسيقى والألوان في تحية لكرة القدم الآسيوية، وتعبيراً عن هوية شعب الإمارات، التي تستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها.

وانطلقت البطولة، التي تقام تحت شعار "جمع آسيا معاً"، بأغنية "زانها زايد" التي اشترك في أدائها الجسمي وبلقيس وعيضة المنهالي، محاطين بمئات المؤدين، الذين صنعوا تجربة مميزة مهدت الطريق أمام المباراة الافتتاحية بين الإمارات والبحرين.

وشارك أكثر من 600 عارض محترف من الإمارات ودول أخرى في الحفل، فضلاً عن قارعي الطبول والراقصين وصقور مستمدة من فن الأوريجامي، وقدموا سلسلة من اللوحات الفنية الرائعة التي أشعلت الحماس في الإستاد.

وعلى مدار 13 دقيقة، روى العرض، الذي أشرف عليه محمد درويش الزرعوني، وأخرجه روشان سومارتشون، قصة "منصور" تميمة البطولة، وهو صبي إماراتي يستمد الإلهام من تحليق الصقور، ويوجه رسالة ترحيب حارة لآسيا وبقية دول العالم.

كما شهد الحفل نماذج لصقور عملاقة، وبتلات لوتس أكبر من المعتاد، إضافة لنموذج ضخم لكأس آسيا الجديدة.

وبعد العرض انطلقت المباراة الافتتاحية بين الإمارات والبحرين ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً الهند وتايلاند.