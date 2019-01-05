نادي اتحاد كلباء يختتم معسكره الشتوي الأول

الشارقة 24:

اختتم نادي اتحاد كلباء، ممثلاً باللجنة الثقافية والمجتمعية معسكره الشتوي الأول، والذي جاء تحت شعار شتاء ممتع مع نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي، حيث غطى المعسكر أبناء مدينة كلباء والمناطق التابعة لها مثل وادي الحلو.

واستمر نشاط المعسكر في الفترة من 23 ديسمبر إلى 3 يناير 2019 لمدة ساعتين يومياً.

واحتوى برنامج المعسكر على العديد من الفقرات والبرامج الترفيهية والصحية والمجتمعية والتراثية والعلمية والوطنية، إضافة إلى الندوات والمحاضرات والزيارات لبعض لبعض معالم الإمارة الباسمة.

وأشاد سالم المزروعي عضو مجلس الإدارة، ومشرف اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي اتحاد كلباء، بالدور الكبير الذي يلعبه النادي في مدينة كلباء، باعتبار النادي الوحيد داخل المدينة، وهو متننفس لجميع الفئات العمرية، لما يحويه من برامج من شأنها أن ترتقي بالجيل الحالي، لكي يتسلح بجميع أنواع البرامج التي تقيه من السلوكيات الخاطئة.