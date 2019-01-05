أستراليا تصطدم بالأردن في بداية رحلة الدفاع عن لقبها الآسيوي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بفريق يختلف كثيراً عن ذلك الفريق الذي رفع كأس البطولة قبل أربع سنوات على أرض بلاده، يستهل المنتخب الأسترالي (الكانجارو) حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات من خلال المواجهة المرتقبة غداً الأحد مع المنتخب الأردني (النشامى) في أولى مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وكان المنتخب الأسترالي استغل إقامة البطولة في بلاده عام 2015، وأحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ولكن الفريق، الذي سيبدأ غداً حملة الدفاع عن اللقب، يشهد تغييرات هائلة عن ذلك الفريق المتوج باللقب قبل أربع سنوات.

ويخوض المنتخب الأسترالي فعاليات هذه النسخة مفعماً بالثقة بعد تتويجه باللقب في النسخة الماضية، ولكنه يسعى للدفاع عن لقبه بفريق مختلف حيث يضم ثمانية لاعبين فقط من قائمة الـ 23 لاعباً التي خاض بها النسخة الماضية عندما تغلب على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة النهائية.

ويبرز من النجوم، الذين ابتعدوا عن صفوف الفريق قبل خوض البطولة الآسيوية الحالية، كل من تيم كاهيل الهداف التاريخي للمنتخب الأسترالي وميلي جيدينياك القائد السابق للفريق، كما يخوض الفريق فعاليات النسخة الـ 17 من كأس آسيا بقيادة مدرب وطني، علماً بأنه فاز بلقب النسخة السابقة تحت قيادة مدرب وطني آخر هو آنجي بوستيكوجلو.

ويقود الفريق حالياً المدرب جراهام أرنولد الذي تولى المسؤولية خلفاً للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي ترك تدريب الفريق بعد كأس العالم 2018 بروسيا والتي حقق فيها المنتخب الأسترالي تعادلاً واحداً ومني بهزيمتين ليخرج من الدور الأول للبطولة صفر اليدين.

وسارت الأمور على ما يرام في المباريات الودية الأربعة التي قاد فيها أرنولد الفريق، حيث تعادل مع كوريا الجنوبية وفاز على الكويت 4 / صفر ولبنان 3 / صفر وعمان 5 / صفر.

ويعول هذا المنتخب الأسترالي المفعم بالشباب في هز شباك منافسيه على كل من أندرو نابوت وكريس إيكونوميديس وأوير مابيل.

ويغيب بعض اللاعبين عن صفوف الفريق بسبب الإصابة مثل آرون موي لاعب خط وسط هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، كما يبدو ماتيو ليكي لاعب هيرتا برلين الألماني بعيداً عن مستواه العالي المعهود حيث عانى من الإصابة في الفترة الماضية ولم يستعد لياقته بالكامل.

كما انسحب مارتين بويل، المولود بإسكتلندا والذي لم يزر أستراليا إلا لخوض مباراة ودية، مؤخراً من الفريق بسبب إصابة في الركبة.

ولهذا، سيكون المدافع المخضرم مارك ميليجان "33 عاماً" واحداً من لاعبين اثنين فقط يمكنهما العمل سوياً على قيادة النجوم الشبان بالفريق. واللاعب الآخر هو حارس المرمى ماتيو رايان "26 عاماً" حارس برايتون الإنجليزي والذي خاض مؤخراً مباراة عمان لتكون المباراة الدولية رقم 50 له مع المنتخب الأسترالي.

وبهذا، أصبح رايان أصغر لاعب أسترالي يصل لحاجز الخمسين مباراة.

ولكن مهمة المنتخب الأسترالي في بداية رحلة الدفاع عن لقبه، الأحد، لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث يلتقي الفريق نظيره الأردني (النشامى) الذي حقق انتصارين من إجمالي أربع مباريات خاضها أمام المنتخب الأسترالي على مدار تاريخهما.