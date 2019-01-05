القيمة التسويقية لبطولة كأس آسيا 2019 تتجاوز المليار دولار

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن بطولة كآس آسيا 2019 بالإمارات، والتي تنطلق اليوم السبت، ستكون بطولة تاريخية لما تضيفه من قيمة وأهمية لبطولة كأس آسيا والتي ستدخل منعطفاً جديداً في السنوات المقبلة.

وكشف أن نسخة الإمارات رفعت بالفعل من قيمة كأس آسيا السوقية والتسويقية والمتوقع أن تتجاوز سقف المليار دولار، وهو رقم لم تكن لتصل إليه البطولة في النسخ السابقة وحتى أستراليا 2015 التي لم تصل لـ400 مليون دولار، رغم أن القيمة التسويقية بدأت في الارتفاع والتطور مع نسخة 2007.

وعن مضاعفة الجوائز في النسخة المقبلة، قال" هذا الأمر بالتأكيد وارد للغاية، خاصة وأن نسخة 2023 ستشهد زخماً أكبر ومضاعفاً أيضاً بعد القفزة التي ستحققها نسخة الإمارات في القيمة التسويقية للبطولة، وأتوقع تضاعف الجوائز المالية لتصل إلى مبلغ ضخم للغاية وقد تتضاعف 3 أو 4 مرات على الأقل عما هي عليه حالياً، وهو قرار سيتخذ بعد انتخابات أبريل المقبل على رئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة".