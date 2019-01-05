فاز على البطائح والنصر

فريق شباب الحمرية لكرة القدم يتصدر الدوري والكأس

  • السبت 05, يناير 2019 في 12:44 م
  • فريق شباب نادي الحمرية
    فريق شباب نادي الحمرية
عزز فريق شباب نادي الحمرية لكرة القدم، صعوده وتصدره للدوري، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة .
الشارقة 24:
 
واصل فريق شباب نادي الحمرية الرياضي لكرة القدم، صعوده وتصدره للدوري، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد أن عزز صدارته في اللقاءات الأخيرة .
 
وأسفرت المباريات، عن فوز مستحق للفريق على البطائح، بنتيجة 4-1، في دوري الشباب، وتعادل مع العروبة، بهدف لمثله، في كأس رئيس الدولة، وفوز على النصر، بهدف نظيف في كأس رئيس الدولة.
 
وأكد سعادة جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، مواصلة الخطط التي تضمن تأهيل فريق الشباب، ليكون نواة الفريق الأول والواعد لكرة الحمرية، وأشار إلى أن النادي أسند قيادة الجهاز الفني للمدرب محمد سليمان، بجانب كوكبة من الكوادر الرياضية والفنية والإدارية المتميزة، بهدف تمكين فريق الشباب، من حصد الخبرات، والوصول إلى أفضل المستويات.
 
وأشاد سعادته، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للنادي.