فريق شباب الحمرية لكرة القدم يتصدر الدوري والكأس

الشارقة 24:

واصل فريق شباب نادي الحمرية الرياضي لكرة القدم، صعوده وتصدره للدوري، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد أن عزز صدارته في اللقاءات الأخيرة .

وأسفرت المباريات، عن فوز مستحق للفريق على البطائح، بنتيجة 4-1، في دوري الشباب، وتعادل مع العروبة، بهدف لمثله، في كأس رئيس الدولة، وفوز على النصر، بهدف نظيف في كأس رئيس الدولة.

وأكد سعادة جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، مواصلة الخطط التي تضمن تأهيل فريق الشباب، ليكون نواة الفريق الأول والواعد لكرة الحمرية، وأشار إلى أن النادي أسند قيادة الجهاز الفني للمدرب محمد سليمان، بجانب كوكبة من الكوادر الرياضية والفنية والإدارية المتميزة، بهدف تمكين فريق الشباب، من حصد الخبرات، والوصول إلى أفضل المستويات.

وأشاد سعادته، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للنادي.