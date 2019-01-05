لجنة الثقافة بنادي مليحة تقر أجندة فعالياتها في عام التسامح

الشارقة 24:

أكد سعادة مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، أن النادي نجح في طرح فعاليات متنوعة، وظف فيها خبراته الكبيرة، ليصبح معادلة وطنية متقدمة، في تنظيم فعاليات نوعية لمنتسبيه، خلال عام زايد 2018م .

وأثنى سعادته، على دور اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، في إنجاح الفعاليات المختلفة، عبر دورات وبرامج وأنشطة، لقيت إقبالاً كبيراً.

جاء ذلك، في أعقاب إعلان اللجنة، مجموعة متكاملة من برامجها، التي تعزز دور النادي، خلال العام الجاري "عام التسامح".

وكانت اللجنة، قد عقدت اجتماعاً، أقرت فيه أجندة فعالياتها، للعام الجاري، برئاسة محمد سلطان الخاصوني نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي أكد أهمية الفعاليات، في بناء جسور التواصل، بين الرياضيين والمجتمع، وتعزيز أهداف عام التسامح، ونشر قيمه.