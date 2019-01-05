مدرب البحرين: سنحاول تشكيل خطورة على منتخب الإمارات

الشارقة 24 - محمود علي:

اعتبر التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرب البحرين، أن فريقه ليس من ضمن المرشحين في هذه المجموعة، وذلك لأنه كان في المستوى الرابع، في القرعة، لكنه في العام الأخير على الأخص، بعد كأس الخليج، بذل جهداً كبيراً وتحسن جداً وهو على استعداد للبطولة.

وأضاف: "بالنسبة لنا هذه البطولة لا تتعلق فقط بالنتائج، لكن أيضاً بتقديم صورة إيجابية لكرة القدم البحرينية، ونرغب أيضاً في إرضاء الجماهير حتى تقول إننا نستطيع لعب كرة قدم جيدة".

وتابع المدرب: "ندرك أن الإمارات هي المرشحة الأقوى في مجموعتنا، لكننا سنحاول أن نشكل خطراً حقيقياً ونلعب بشكل جيد".

وقلل المدرب التشيكي، الذي سبق له قيادة اليمن بين 2014 و2016، من أهمية معدل أعمار لاعبي البحرين، بعد أن بدأ عملية لتجديد دماء الفريق عقب تعيينه في يوليو 2016.

وختم بالقول: "بعد قدومي للبحرين بدأنا تغيير وتجديد الفريق، لكن منذ كأس الخليج في الكويت نحن مستقرون على 15 أو 16 لاعباً وفي الفترة الأخيرة قمنا بضم مواهب رائعة حقاً من المنتخب الأولمبي".