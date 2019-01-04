مجلس الشارقة الرياضي يختتم منافسات "كرة اليد"

الشارقة 24:

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، فعاليات منشط كرة اليد، ضمن بطولة الألعاب الجماعية الأولى، خلال إجازة الشتاء الخميس 3 يناير 2019، بصالة نادي الشارقة الرياضي، من خلال دوري من ثلاثة فرق، بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي، الأمين العام للمجلس، الذي توج الفريق الفائز بالمركز الأول بالكأس، والميداليات الذهبية، والميداليات الفضية، للمركزين الثاني والثالث.

وجاءت نتائج اليوم الأخير في كرة اليد، بفوز منتخب المنطقة الوسطى على منتخب المنطقة الشرقية "14/12"، وفوز نادي الشارقة على منتخب المنطقة الوسطى "15/11"، وفوز نادي الشارقة على منتخب المنطقة الشرقية "14/8"، ليحل نادي الشارقة أولاً في الترتيب، ويحصل على الكأس والميداليات الذهبية، فيما حل منتخب المنطقة الوسطى في المركز الثاني، والميداليات الفضية، فيما حل منتخب المنطقة الشرقية على المركز الثالث، ونال البرونزية.

وبهذه المناسبة، أشار سعادة عيسى هلال، إلى أن فعاليات البطولة تأتي من منطلق الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لتطوير النشاط الرياضي، بأندية الإمارة، وفق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس المجلس.

وأضاف أن البطولة مفيدة للأندية والمجلس، حيث تقدم اللاعبين الموهوبين الذين تبرز إمكانياتهم في مختلف الألعاب، من خلال مثل هذه المنافسات.

وأثنى سعادته على المستويات الرفيعة التي ظهر بها اللاعبون من خلال البطولة، في مختلف المباريات، مؤكدا على أهمية الالتزام والولاء والرغبة في المنافسة الشريفة والنظيفة على البطولات ورفع الراية عالياً وتشريف النادي والدولة في كل المحافل.