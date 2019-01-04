إسماعيل مطر: جاهزون للظهور بصورة مشرفة في كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

اعتبر إسماعيل مطر قائد منتخبنا الوطني، أن الفريق أصبح جاهزاً لخوض لقاء البحرين، في افتتاح مشواره بكأس آسيا.

وأضاف مطر خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء: "جاهزون للظهور بصورة مشرفة وتحقيق آمال الجماهير، حيث سأضع خبرات السنين في خدمة منتخبنا الوطني".

وتابع مطر: "هدفنا هو إرضاء الجماهير الإماراتية وسنعمل على استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل الوصول لهدفنا".

وأكد مطر أن مشاركته الرابعة في البطولة، تحمله مسؤولية كبيرة، لافتاً إلى أن هذه هي البطولة الوحيدة التي لم يسجل فيها، لكنه سيسعى لتحقيق ذلك في النسخة الحالية.