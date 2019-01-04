زاكيروني: جاهزون لمواجهة البحرين في افتتاح كأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد الإيطالي البيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني جاهزية الأبيض لمواجهة البحرين في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا الإمارات 2019.

وأضاف المدرب خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء أن الأبيض سيدخل اللقاء وهو في كامل جاهزيته استعداداً للبحرين ولخوض غمار المنافسة في البطولة القارية.

وتابع زاكيروني قائلاً "البطولة تغيرت كثيراً عن السنوات الماضية وبالتالي أصبحت المواجهات أقوى بين الفرق المشاركة".

وفيما يتعلق بمشاركة اللاعب إسماعيل أحمد خلال اللقاء والذي انضم للمنتخب ولديه إصابة من آخر مشاركة له مع العين في مونديال الأندية، أجاب زاكيروني: سنحدد مدى جاهزيته خلال التدريب الأخير للفريق.

وأكد زاكيروني جاهزية إسماعيل مطر نجم الفريق للمشاركة مع منتخب الإمارات، مشدداً على أنه لا يوجد أحد يختلف على قيمة اللاعب الفنية.