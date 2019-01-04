"الشارقة الرياضية" تواكب كأس آسيا بتغطية شاملة

الشارقة 24:

استعداداً لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، الحدث الآسيوي المنتظر "كأس آسيا 2019"، أعدّت قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، خطة إعلامية متكاملة، لمواكبة مجريات البطولة، التي ستشهد إقامة 51 مباراة، موزّعة على ثمانية ملاعب عالمية، تحتضنها أربع مدن هي: العين وأبوظبي ودبي والشارقة، خلال الفترة، من 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبل.

وخصصت القناة، ثلاثة برامج رئيسة، لمواكبة الحدث، الذي ينطلق يوم السبت، بمشاركة 24 منتخباً عربياً وآسيوياً، بهدف حصد اللقب القارّي، حيث سيتولى كل من "الخط الرياضي"، و"الصحافة اليوم"، و"ملاعبنا"، تغطية البطولة، من خلال عرض الأحداث والفعاليات الكروية يوماً بيوم، واستضافة نخبة من شخصيات وزوّار البطولة، من رياضيين ومسؤولين محليين وآسيويين، من داخل الدولة وخارجها، للوقوف على أهم الأحداث التي تمر خلالها، ومناقشتها، ليتسنى للجمهور العاشق، الاطلاع بشكل متواصل على مجريات الحدث.

وتشتمل التغطية، التي خصصتها القناة للبطولة، تناول ردود الأفعال من المدرّجات عبر لقاءات يومية، والاستماع لنبض الجمهور، والتعليق على مجريات المنافسات، واستعراض النتائج الخاصة بالمباريات التي تحتضنها ملاعب الدولة، وجداول الترتيب والوقوف على أبرز اللحظات والمحطات التي تمر بها البطولة.

راشد العوبد: نسعى للخروج بالحدث بأبهى حلّة

وأشار راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، إلى أن القناة تحرص على مواكبة الحدث الآسيوي الكبير، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية، مؤكداً أن هذا العرس الكروي، هو من البطولات الكبرى التي تقام على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن البطولة تحتاج إلى جهود جميع المؤسسات الإعلامية الرياضية، لإنجاحها والخروج بصورة مشرفة تليق بالواقع الرياضي في الدولة.

وتابع مدير قناة الشارقة الرياضية، أن هذه المناسبة الكروية تضع القناة، أمام فرص كبيرة، أبرزها دورها كمنصة إعلامية، تسعى على الدوام، لتكون جزءاً من مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية، التي تقام على أرض الدولة، وأعرب عن أمله أن يفوز منتخب الإمارات، هذا العام باللقب، واستعادة ذكريات العام 1996، والفرح بإنجاز مرموق، يضاف إلى سلسلة الإنجازات الرياضية، التي حققها منتخبنا الأول صاحب الأرض والجمهور.

مشوار الأبيض نحو اللقب

وتنطلق منافسات البطولة، يوم السبت المقبل، بمواجهة المنتخب الإماراتي، نظيره البحريني على إستاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، فيما تتقسم الفرق إلى ست مجموعات، تشمل الأولى: الإمارات والبحرين والهند وتايلاند، والثانية: الأردن وفلسطين وسوريا وأستراليا، والثالثة: الفلبين والصين وكوريا الجنوبية وقرغيزستان، والرابعة: اليمن وفيتنام والعراق وإيران، والخامسة: كوريا الشمالية وقطر ولبنان والسعودية، ويتواجه على صعيد المجموعة السادسة: تركمانستان وسلطنة عمان وأوزبكستان واليابان.