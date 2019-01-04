بلدية الحمرية تطلق منصة رياضية خاصة بكأس آسيا

الشارقة 24:

أطلقت بلدية الحمرية، منصة رياضية خاصة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019، التي تنطلق يوم السبت، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "معاك يا الأبيض".

ولقيت المبادرة، ترحيباً كبيراً من قبل أهالي المنطقة، الذين أشادوا بجهود بلدية الحمرية، لإتاحة الفرصة لهم، لمتابعة مباريات البطولة، ومؤازرة المنتخب الإماراتي.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أهمية المبادرة، لحشد الدعم الجماهيري للأبيض، خلال منافساته في البطولة، موضحاً أن البلدية وعبر كوادرها، وفرت كافة سبل الراحة لرواد المنصة الكروية المقامة، على ضفاف خور الحمرية الخلاب.

وأضاف الشامسي، أن المنصة ستوفر عرضاً لجميع مباريات وفعاليات البطولة، بجانب توفير خدمات الضيافة لكافة المرتادين، انطلاقاً من الدور المجتمعي للبلدية، مؤكداً أنه تم تجهيز المنصة، بمختلف المستلزمات، لضمان الاستمتاع بمشاهدة المباريات.