منتخبنا ينهي تحضيراته الجمعة استعداداً لمواجهة البحرين

الشارقة 24 - محمود علي:

يختتم منتخبنا الوطني الأول تحضيراته للقاء شقيقه البحريني، في افتتاح بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، ويؤدي الأبيض مرانه الرئيس مساء الجمعة بإستاد مدينة زايد الرياضية، الذي سيستضيف مباراة الافتتاح، في الثامنة من مساء السبت الخامس من يناير الجاري.

وكان منتخبنا واصل تحضيراته بتدريبات يومية، بملعب جامعة نيويورك، بعد وصوله إلى العاصمة أبوظبي، وانتظامه بمعسكره بجزيرة السعديات، وشهدت التدريبات السابقة منافسة كبيرة بين اللاعبين، وجدية وانضباطاً واضحاً، منحت الجهاز الفني مؤشرات جيدة قبل انطلاقة البطولة.

كما حرص الجهاز الفني على دراسة المنتخب المنافس، والتعرف على مصادر قوته ومواطن ضعفه، من خلال متابعة تسجيلات حديثة لعدد من المباريات، التي خاضها المنتخب البحريني، وعقد اجتماعات متواصلة مع اللاعبين شرح من خلالها الأدوار المطلوبة من كل لاعب.