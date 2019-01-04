أصوات آسيا... سلسلة مقاطع فيديو تروي قصصاً عن الأمل والشغف

الشارقة 24 - محمود علي:

تستعد اللجنة العليا المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، لإطلاق سلسلة من مقاطع الفيديو الوثائقية، التي تم إنتاجها احتفالاً بكرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم، وتجسيداً لشعار البطولة "معاً لنستقطب آسيا".

وتسعى اللجنة المنظمة من خلال هذه الأفلام الوثائقية القصيرة، التي تحمل عنوان "أصوات آسيا"، إلى تقديم عدد من القصص الشخصية الفريدة.

وتعرض الحلقة الأولى من السلسة شخصية حريز المنهالي، المشجع الإماراتي الشهير، والذي رصدته الكاميرات وهو يبكي فرحاً خلال بطولة كأس آسيا السابقة في أستراليا، وأصبحت صورته رمزاً لمعنى المنافسة والروح الرياضية، وما تثيره المستديرة من مشاعر.

وتركز كل حلقة من السلسلة على أفراد من جنسيات مختلفة من قارة آسيا، ومن أطياف اجتماعية متنوعة من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، الدولة المضيفة للبطولة، وذلك ضمن مقاطع فيديو تعرضهم وهم يتحدثون عن محطاتهم ورحلاتهم، بكل ما تحمله من المعاني الجوهرية والتأثيرات الدرامية على حياتهم.