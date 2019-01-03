60 حكماً في نهائيات أمم آسيا لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن جاهزية 60 حكماً لإدارة 51 مباراة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، التي تنطلق بعد غد السبت بالإمارات، حتى الأول من فبراير القادم، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد الخميس في مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أعلن شمسول مادين مدير لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، أنه تم اختيار 60 حكماً منهم 30 حكماً للساحة، ومثلهم مساعدين، بالإضافة إلى أربعة احتياطيين.

وتحدث شمسول عن التجهيزات الخاصة بالحكام الذين يتولون إدارة مباريات البطولة، حيث أكد أن الاستعدادات رائعة وملاعب التدريب متميزة للغاية.

وأشار إلى أن لجنة الحكام اختارت 60 حكماً لإدارة المباريات من بين 150 حكماً آسيوياً، كما أعلن عن أن الاتحاد القاري استعان بحكمين من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" وفقاً لاتفاقية التعاون بين الاتحادين القاريين.