"الألعاب الجماعية" بنادي الشارقة تستعرض النتائج وتناقش خطط التطوير

الشارقة 24:





عقدت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، يوم الأربعاء، اجتماعاً بمقر النادي بمنطقة سمنان، استعرضت خلاله نتائج الفرق الرياضية في كرتي اليد والسلة، بالمسابقات المختلفة في الموسم الرياضي الجاري 2019 - 2018، واحتياجات الفرق لمواصلة النجاحات التي تحققت في جميع المراحل السنية، بالإضافة لمناقشتها خطط تطوير البنية التحتية للملاعب الخارجية ومرافق الصالة الرياضية بالنادي.

وتوجه محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية في بداية الاجتماع بالشكر والتقدير لسعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ونائبه سعادة محمد جمعة بن هندي وجميع أعضاء مجلس الإدارة العليا للنادي، على دعمهم المتواصل للألعاب الجماعية مما يساهم في تحقيق البطولات واستمرار النجاحات.

كما شكر مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام، على جهود المجلس في دعم نادي الشارقة وجميع أندية الإمارة الباسمة والتي تصب في صالح المزيد من التقدم والتطور على المستوى الرياضي في الإمارة.

وحرص سعادة محمد عبيد الحصان على توجيه الشكر والثناء للشيخ محمد بن سعود القاسمي، على دعمه المادي والمعنوي المستمر لأبنائه في نادي الشارقة.

وأثنى الحصان على أداء أعضاء إدارة الألعاب الجماعية، وعلى ما يبذلونه من جهود في توفير كل متطلبات النجاح لجميع الفرق الرياضية.

وأكد الحصان، أن إدارة الألعاب الرياضية بالنادي تعمل على توفير رعاية شاملة لأبنائنا في النادي رياضياً وصحياً وسلوكياً، من خلال اختيار أفضل الكوادر الفنية والإدارية للعمل مع الفرق الرياضية، ونحرص كذلك على تأهيل وتدريب جميع عناصر المنظومة للاطلاع على أحدث البرامج التثقيفية للارتقاء بمعدلات الأداء والكفاءة المهنية، مما ينعكس على تطوير مستوى لاعبي النادي في كافة الجوانب.

وأضاف الحصان: "نولي اهتماماً مستمراً بتطوير المرافق الحيوية وأعمال الصيانة الدورية للبنية التحتية بالنادي".

جاء الاجتماع بحضور محمد عبيد الحصان رئيس الإدارة وسعادة سعيد مطر فيروز عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وأعضاء الإدارة علي حسن الأميري مشرف كرة السلة، وناجي ربيعة مشرف كرة اليد، وأحمد ندا، المدير الإداري للألعاب الجماعية.