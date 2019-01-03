"الشارقة الرياضي" يبحث خطة تطوير القطاع بالإمارة

الشارقة 24:

تواصل لجنة الاستراتيجية بمجلس الشارقة الرياضي أعمالها وإنجاز المهام الموكلة لها بعد عقدها عدة اجتماعات داخلية وخارجية مع الجهات المعنية ووضع الاستراتيجيات الشاملة التي تعمل على تطوير وتقدم القطاع الرياضي بالإمارة الباسمة، تماشياً مع رؤية المجلس في نشر الثقافة الاستراتيجية، إلى جانب الأهداف التي يسعى لتحقيقها عبر تكوين اللجنة بناءً على الإمكانيات والموارد المتوفرة.

ووضعت اللجنة الخطوط العريضة لأعمالها ووضع المحاور الرئيسية، وخطة العمل للفترة المقبلة وتحليل الوضع الداخلي والخارجي في المجلس وعمل المقارنات المعيارية، وأفضل الممارسات مع عدد من المؤسسات العربية والعالمية، إلى جانب جمع البيانات والمعلومات على مدى 3 سنوات سابقة والتعرف على المرافق والمنشآت الرياضية التابعة للأندية.

وبهذه المناسبة، أشار سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، إلى أن اللجنة تسعى إلى تحقيق أهداف المجلس العامة بناءً على توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس للاهتمام بكل ما يتعلق بوضع الاستراتيجيات الشاملة التي تهم القطاع الرياضي بالإمارة.

وأضاف سعادته يعد عام 2019 عاماً للتسامح، حيث تمثل الرياضة وسيلة وجسر لترجمة ما تسعى إليه القيادة الرشيدة حيث تمثل الرياضة، تعبيراً عن قيم التسامح باعتبار أنها تضم مختلف الجنسيات في مختلف الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المجلس، بالإضافة إلى الألعاب والبطولات، وبالتالي فإن الرياضة هي وسيلة من وسائل التسامح بين الجميع في المجتمع بمختلف فئاته وجنسياته، وهى إحدى الغايات التي نسعى إلى تحقيقها في المجلس وعكس الواجهة المشرفة للرياضة كونها تجمع الكل في إطار التسامح والتنافس بالروح الرياضية بما يقود إلى إنجازات للرياضة في الإمارة الباسمة.

وأكد سعادته، أنه تم توزيع المهام على الأعضاء تماشياً مع رؤية المجلس في نشر الثقافة الاستراتيجية والإدارة بالأهداف الواقعية والمبنية على الإمكانيات والموارد المتاحة وتشكل تأثيراً إيجابياً عليها، بحيث يشكل تعاون الأندية مع اللجنة تحقيقا لأهدافها التي يصبو الجميع إلى تحقيقها بما يشكل استفادة الأندية بشكل إيجابي بعد تكوين اللجنة وتحديد أهدافها.

وتابع أن الفترة المقبلة تشكل أهمية كبيرة للجنة فيما يتعلق بتطوير القطاع الرياضي بالإمارة وستتواصل الاجتماعات مع رؤساء مجالس إدارات الأندية والمجالس البلدية والشركاء الاستراتيجيين، من أجل الإسهام في وضع البرامج والمبادرات الكفيلة بدعم الخطط التشغيلية للأندية، وتخدم تطلعاتها التي تقود إلى مزيد من التقدم على مستوى الرياضة بالإمارة.