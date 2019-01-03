أبرز أرقام بطولة كأس آسيا 2019

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أيام قليلة تفصلنا عن بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، التي تنطلق في الإمارات العربية المتحدة السبت المقبل، وتستمر حتى أول فبراير المقبل فما هي أبرز أرقام البطولة:

1- تشارك ثلاثة منتخبات في البطولة للمرة الأولى في تاريخها وهي منتخبات اليمن والفلبين وقيرغيزستان، ليرتفع عدد المنتخبات التي شاركت في بطولات كأس آسيا على مدار تاريخها إلى 35 منتخباً.

2- تقام فعاليات هذه النسخة من البطولة في أربع مدن إماراتية هي أبو ظبي ودبي والعين والشارقة.

3- مع مشاركته في هذه النسخة من البطولة الآسيوية، سيحقق إجنايتي نيستيروف حارس مرمى منتخب أوزبكستان رقماً قياسياً لأنه سيكون الوحيد الذي خاض خمس نسخ مختلفة من البطولة.

4- تشهد هذه النسخة من البطولة مشاركة ستة من ثمانية منتخبات سبق لها التتويج بلقب البطولة الأسيوية، حيث تشارك منتخبات اليابان (أربعة ألقاب) وإيران (ثلاثة ألقاب) والسعودية (ثلاثة ألقاب) وكوريا الجنوبية (لقبان) والعراق وأستراليا ولكل منهما لقب واحد، ويغيب المنتخب الكويتي الفائز بلقب البطولة من قبل بسبب الحظر السابق الذي حرمه من المشاركة في تصفيات البطولة.

5- تقام فعاليات البطولة في ثمانية إستادات، هي إستاد "مدينة زايد الرياضية" وإستاد "محمد بن زايد" وإستاد "آل نهيان" في أبو ظبي وإستاد "هزاع بن زايد" وإستاد "خليفة بن زايد" في العين وإستاد "آل مكتوم" وإستاد "مكتوم بن راشد آل مكتوم" في دبي وإستاد الشارقة.

6- يشارك كل من منتخبي إيران وكوريا الجنوبية في البطولة الأسيوية للمرة الخامسة عشر (رقم قياسي).

7- تقام فعاليات البطولة الآسيوية للمرة السابعة عشرة حيث تعود النسخة الأولى إلى عام 1956.

8- تقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً بعد تمديد العدد من 16 منتخباً.

9- تم استدعاء 552 لاعباً للمشاركة في البطولة بواقع 23 لاعباً في قائمة كل منتخب.