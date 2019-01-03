5 عوامل ترجح كفة الأبيض وتمنحه التفوق على منافسيه

الشارقة 24 - محمود علي:

يدخل منتخبنا الوطني بطولة كأس آسيا 2019، وهو يملك العديد من عناصر التفوق، التي تعزز حظوظ المنتخب ويمكن أن يستفيد منها بشكل جيد لترجح كفته على بقية المنافسين، في هذه البطولة التي يسعى من خلالها الأبيض لتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية.

من خلال هذا التقرير نستعرض 5 من عناصر التفوق التي تتفاوت ما بين الأمور المتعلقة بالجانب الفني، والأخرى التي تمثل أهمية كبيرة وتبدو مؤثرة للغاية على حظوظ الأبيض.

1- دعم القيادة

يحظى الأبيض بدعم غير محدود من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تولي المنتخب اهتماماً كبيراً، وتحرص على تقديم كل الدعم والمساندة للأبيض وهو يخوض هذه البطولة، ويعتبر هذا الدعم أكبر حافز للاعبين لمضاعفة جهودهم والعمل على تحقيق إنجاز يوازي ما يجده المنتخب من اهتمام.

2- الأرض والجمهور

يتفوق منتخبنا الوطني الأول على بقية المنافسين، بميزة أساسية ومهمة تتمثل في عاملي الأرض والجمهور، حيث ينفرد الأبيض بميزة أداء مبارياته على أرضه وفي ملاعب تعود عليها، وأمام جماهيره التي ستكون حريصة على مساندته وتشجيعه بقوة، كما أن المنتخب لن يتكبد مشقة السفر والترحال ولن يكون في حاجة إلى التأقلم مع الأجواء والتعود على الطقس.

وتشهد الفترة الحالية تجاوباً كبيراً مع المنتخب، من الرياضيين بمحتلف ألوانهم وتباين انتماءاتهم، حيث حرصت كل الأندية على إعلان مساندتها للمنتخب من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وحثت جماهيرها على دعم حضور المباريات وتشجيع اللاعبين.

3- خبرة القائد

من أهم عوامل تفوق المنتخب في هذه البطولة، وجود عدد مقدر من اللاعبين أصحاب الخبرة، يتقدمهم القائد إسماعيل مطر الذي شارك في 123 مباراة دولية مع المنتخب الوطني طوال 15 عاماً ظل خلالها مطر جندياً مخلصاً من جنود الأبيض، ولاعباً مؤثراً في تشكيلة المنتخب الوطني.

4- ثنائية الهداف وصانع الألعاب

تشكل ثنائية الهداف علي مبخوت وصانع الألعاب خلفان مبارك، واحدة من أهم عناصر التفوق الفني في تشكيلة المنتخب الوطني، وذلك من واقع درجة التفاهم العالية بين اللاعبين، بسبب وجودهما معاً في تشكيلة فريق الجزيرة، إضافة إلى ارتفاع معدل الجاهزية لديهما بعد أن ظلا يشاركان بصورة أساسية مع الفريق خلال مباريات الدوري.

5- تألق وصيف مونديال الأندية

عزز تألق العين ولاعبيه المواطنين في بطولة كأس العالم للأندية، الثقة في قدرات اللاعب الإماراتي، وأسهم وصول الزعيم إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية، في رفع سقف طموح الجماهير التي باتت تنتظر من الأبيض، أن يسير على درب العين، ويحقق إنجازاً جديداً لكرة القدم الإماراتية، بالوصول إلى منصة التتويج والحصول على اللقب الآسيوي الكبير، لأول مرة في تاريخه.

وتضم القائمة النهائية للمنتخب حالياً، ستة من نجوم العين الذين يعول الجهاز الفني كثيراً على جاهزيتهم، كما اكتسب السداسي مزيداً من الثقة والخبرة من خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.