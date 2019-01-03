أوبريت افتتاح كأس آسيا "الإمارات 2019" بعنوان "زانها زايد"

الشارقة 24 – وام:

استعدت أبوظبي لحفل افتتاح استثنائي لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019"، يتضمن أوبريت "زانها زايد"، الذي ألف كلماته عارف الخاجة، ولحنه خالد ناصر، بإشراف عام محمد درويش الزرعوني، وإخراج روشان سوما ارشان، ويؤديه نجوم الغناء: حسين الجسمي وعيضة المنهالي وبلقيس.

وأكملت اللجنة العليا المحلية المنظمة استعداداتها لحفل الافتتاح الذي سينطلق الساعة 7.30 من مساء السبت، 5 يناير الجاري، حيث سيتحول الملعب الرئيسي في مدينة زايد الرياضية إلى منصة حية للموسيقى والألوان والأجواء الحماسية، في تحية لتاريخ كرة القدم الآسيوية، وتعبير صادق عن الهوية الوطنية والروح الرياضية التي تميز شعب دولة الإمارات التي تستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها.

وسينطلق الحفل بمشاركة أكثر من 600 عارض، سيقدمون 3 لوحات فنية وفقرات مختلفة، إلى جانب نماذج للصقور الضخمة ونموذج ضخم لكأس آسيا الجديدة، التي تنتظر من يحملها في نهاية البطولة.