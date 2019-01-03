الرميثي يعلن اكتمال التحضيرات لانطلاقة كأس الأمم الآسيوية بالإمارات

الشارقة 24 – وام:





أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019"، أن دولة الإمارات ستقدم لآسيا والعالم أجمع بطولة استثنائية تاريخية خالدة في ذاكرة شعوب القارة بكافة المقاييس، في ظل خطط تنظيمية محكمة وتجهيزات بأعلى مستوى، من قبل اللجنة العليا المحلية المنظمة برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وأشار معاليه إلى اكتمال كافة التحضيرات لانطلاقة كأس الأمم الآسيوية بنسختها الـ 17 خلال الفترة من 5 يناير الجاري، حتى الأول من فبراير 2019 التي ستشهد الإمارات استضافة نسختها المحدثة لأول مرة.

وتقدم معاليه بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، ودورها الريادي الداعم لاستدامة النجاحات الرياضية وانعكاسه الكبير على نجاح الفعاليات والتظاهرات الرياضية العالمية، والقارية التي تقام على أرض الإمارات التي غدت وجهة عالمية للرياضة.