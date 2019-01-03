أحمد خليل: الجيل الحالي بحاجة لإنجاز جديد لكرة القدم الإماراتية

الشارقة 24 - محمود علي:

اعتبر أحمد خليل مهاجم منتخبنا الوطني، أن الجيل الحالي من اللاعبين، بحاجة لتحقيق انجاز جديد يخلد اسمه في سجلات كرة القدم الإماراتية، خاصة على المستوى القاري، مؤكداً أن الحصول على لقب بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 يعد هدفاً مشروعاً للأبيض.

وأكد خليل أن كافة اللاعبين يدركون عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعلمون أن الجميع يترقب مشاركة المنتخب في هذه النسخة من البطولة، وهم يمنون أنفسهم بمشاهدة مباراة نهائية يكون منتخبنا طرفاً فيها.

ووعد خليل بتسخير كل خبراته لصالح الأبيض، والعمل مع زملائه اللاعبين لتحقيق تطلعات القاعدة الرياضية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف خلف المنتخب، حتى يحقق النتائج التي تمكنه من مواصلة المشوار.

وطالب خليل الجماهير الإماراتية بالتوحد خلف المنتخب وتشجيع اللاعبين بقوة في كل المباريات، مبيناً أن هدير المدرجات سيمنح اللاعبين دوافع إضافية، لبذل جهد أكبر ويحفزهم لتقديم أداء أفضل لتحقيق النتائج المرجوة.

واعترف مهاجم منتخبنا بصعوبة المهمة، مؤكداً أن طريق الأبيض لن يكون مفروشاً بالورود، في ظل التنافس الكبير بين المنتخبات التي تسعى جميعها للمنافسة على اللقب، لافتاً إلى أن الحصول على الكأس يحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز، متمنياً أن يحالف التوفيق اللاعبين، ليحققوا مجداً جديداً لكرة القدم الإماراتية.

وقال: "الانجازات لا تتحقق بالأمنيات، بل بالعمل الجاد والمتواصل، جميعنا نحلم بمشاهدة منتخبنا على منصة التتويج، ولكن تحويل هذا الحلم إلى واقع لن يتأتى إلا ببذل مزيد من الجهد والعمل بصدق وتجرد من جميع الأطراف".